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23:00, 11 января 2025Бывший СССР

Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС

Лукашенко одобрил проект изменений в договор о ЕАЭС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Соответствующий указ размещен на сайте главы белорусского государства.

Поясняется, что необходимость изменений вызвана актуализацией договора о ЕАЭС с учетом правоприменительной практики. Таким образом, указ позволяет начать переговоры по вопросам трансформации таможенного регулирования, торговли, конкуренции, госзакупок, энергетики, транспортного контроля, технических регламентов.

Ранее Договору о ЕАЭС исполнилось десять лет. Он был заключен 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года. Членами договора являются Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.

9 января кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале присоединения республики к Европейскому союзу. Вице-премьер России Алексей Оверчук указал, что ЕС И ЕАЭС несовместимы, и предупредил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС в стране вырастут цены на продовольствие и электроэнергию, а также сократится экспорт. Он добавил, что постсоветская страна также потеряет 70-80 процентов экспорта.

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