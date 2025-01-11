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17:28, 11 января 2025Экономика

Около пяти тысяч тонн мазута осталось на дне моря после крушения танкеров на Кубани

Кондратьев: на дне моря остается около 5 тысяч тонн мазута после ЧП на Кубани
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На дне моря остаются тонны мазута после ЧП на Кубани. Об этом на встрече с журналистами сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает РИА Новости.

Так, в районе крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» может находиться около пяти тысяч тонн мазута, заявил глава региона. «Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется», — отметил он.

Ранее 11 января сообщалось, что в Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выброса мазута.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря. В них перевозили 9 тысяч тонн мазута. В результате аварии нефтепродукты попали на береговую линию, протяженность которой составила десятки километров.

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