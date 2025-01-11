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11:24, 11 января 2025Спорт

Овечкин сломал сопернику конек в матче НХЛ

Форвард «Вашингтона» Овечкин сломал защитнику «Монреаля» конек в матче НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сломал сопернику конек в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором периоде Овечкин попытался нанести удар по воротам, но шайба попала в конек защитника Александра Каррье. В результате у игрока отвалилось лезвие. После этого его на коленях дотолкали до скамейки запасных одноклубники.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Монреаля». Победитель был определен в овертайме. Овечкин в третьем матче подряд не смог поразить ворота соперников.

Ранее на сайте НХЛ появился счетчик голов Овечкина до рекорда Уйэна Гретцки. Россиянину осталось забросить 23 шайбы, чтобы превзойти достижение канадца по голам в регулярных чемпионатах лиги.

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