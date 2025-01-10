Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
4:7
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
3:2
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
3:0
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
5:4
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
21:40, 10 января 2025Спорт

На сайте НХЛ появился счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки

На сайте НХЛ разместили счетчик голов Овечкина до рекорда канадца Гретцки
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters / Mark J. Rebilas

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) появился счетчик голов российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина до рекорда канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сейчас на счетчике число 23. Именно столько шайб осталось забросить Овечкину, чтобы превзойти достижение Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент у россиянина 872 шайбы, у Гретцки — 894.

Последний гол Овечкин забил во встрече против «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 января. Всего в нынешнем сезоне форвард в 25 играх забросил 19 раз.

Ранее «Вашингтон» поздравил Овечкина с 15-летием капитанства. Овечкин выступает за «Вашингтон» 20 лет, с 2005 года. Россиянин в 2004-м был выбран столичным клубом на драфте под первым номером. «Кэпиталс» — единственная команда российского форварда за карьеру в НХЛ. С ней он становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Евгения Добровольская. Ее знала и любила вся Россия

      Джуд Лоу сыграет Владимира Путина

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» позанималась спортом в откровенном наряде

      Администрация Байдена оставит Трампу миллиарды долларов на нужды Украины

      Ирландский журналист обратился к Западу с вопросом из-за Зеленского

      Байден сравнил охваченный пожарами Лос-Анджелес с местом бомбардировок

      США сократили покупки российских металлов

      Суд не нашел оснований для проверки Роскомнадзора из-за YouTube

      В российском городе затопило квартиру 103-летней тиктокерши-блокадницы

      Гражданина Канады приговорили за шпионаж в пользу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше