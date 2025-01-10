На сайте НХЛ появился счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки

На сайте НХЛ разместили счетчик голов Овечкина до рекорда канадца Гретцки

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) появился счетчик голов российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина до рекорда канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сейчас на счетчике число 23. Именно столько шайб осталось забросить Овечкину, чтобы превзойти достижение Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент у россиянина 872 шайбы, у Гретцки — 894.

Последний гол Овечкин забил во встрече против «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 января. Всего в нынешнем сезоне форвард в 25 играх забросил 19 раз.

Ранее «Вашингтон» поздравил Овечкина с 15-летием капитанства. Овечкин выступает за «Вашингтон» 20 лет, с 2005 года. Россиянин в 2004-м был выбран столичным клубом на драфте под первым номером. «Кэпиталс» — единственная команда российского форварда за карьеру в НХЛ. С ней он становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.