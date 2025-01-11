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21:17, 11 января 2025Мир

Посольство России прокомментировало новые санкции Британии

Посольство РФ: Новые санкции Лондона ударят по благополучию самой Британии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Новые санкции Великобритании против российских компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» ударят не по России, а по благополучию самих британцев. Об этом указано в комментарии посольства РФ в Лондоне, передает РИА Новости.

«Ограничительные меры против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" — очередной удар британских властей по благополучию собственного населения. Утверждения Лондона, что эти шаги соответствуют "плану перемен" или способствуют чьему-либо процветанию и безопасности, насквозь фальшивы», — сообщили в дипмиссии.

До этого МИД России назвал новые санкции США против российской энергетики попыткой администрации Джо Байдена максимально затруднить двусторонние экономические связи между странами. «Будущему президенту [США Дональду Трампу], который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля"», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций на следующей неделе. Польша, занимающая пост председателя Евросоюза, намерена принять новый пакет санкций в третью годовщину начала боевых действий на Украине — 24 февраля.

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