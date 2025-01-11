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17:39, 11 января 2025Мир

В Европе назвали дату начала обсуждений 16-го пакета антироссийских санкций

RMF FM: ЕК начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций 14 января
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Еврокомиссия (ЕК) начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций на следующей неделе. Об этом сообщает сайт польской радиостанции RMF FM со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Обсуждение деталей новых ограничений в отношении РФ, как уточнил собеседник, стартует во вторник, 14 января. Польша, занимающая пост председателя Евросоюза (ЕС), намерена принять новый пакет санкций в третью годовщину начала боевых действий на Украине — 24 февраля.

По данным радиостанции, страны-участницы ЕС могут достигнуть консенсуса по поводу очередных ограничений в отношении России в конце января-начале февраля 2025 года. Труднее всего, как уточняется, будет добиться согласия на ужесточение ограничений со стороны представителей Словакии и Венгрии. Предыдущий, 15-й пакет санкций, принятый в середине декабря, авторы материала назвали «очень мягким» во многом из-за позиции вышеперечисленных стран.

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Ранее власти США и Великобритании ввели блокирующие санкции против двух российских нефтяных гигантов — «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». При этом в Минфине США потребовали исключить участие первой компании и «Газпрома» в управлении «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS).

Как уточнил президент республики Александр Вучич, на выкуп долей российских компаний в NIS сербской стороне дали 45 дней. Если этого не будет сделано, экономические санкции могут затронуть и Сербию, предупредил заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма.

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