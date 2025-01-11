В США назвали цель санкций против подконтрольной «Газпрому» сербской компании

Замгоссекретаря США Верма: Главная цель санкций против NIS — устранение доли РФ

Санкции против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS, 56,15 процента акций принадлежат «Газпрому» и «Газпромнефти») направлены в первую очередь против РФ. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что главной целью санкций против NIS является скорейшее устранение доли российских компаний. «Санкции направлены против России, а не Сербии», — пояснил Верма в ходе выступления на совместной пресс-конференции с президентом республики Александром Вучичем.

Верма добавил, что экономических последствий для самой Сербии не будет, если компания NIS прекратит все связи с «Газпромом» и «Газпромнефтью». При этом США не устроит частичное сокращение долей российских компаний. «Не будет никаких экономических последствий для Сербии, если будет устранена российская доля в компании», — резюмировал Верма.

По его словам, российские структуры участвуют в управлении порядка двух тысяч иностранных компаний. Главной целью США, добавил Верма, является устранение долей РФ в этих организациях. При этом в случае с NIS, отметил американский чиновник, российская сторона даже не вкладывает полученной прибыли в развитие сербской экономики.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти США дали ему 45 дней на прекращение всех операций NIS с «Газпромом» и «Газпромнефтью». До 15 марта 2025 года, пояснил он, у сербской стороны есть возможность совершить лишь одну финансовую транзакцию по выкупу российской доли. Однако и ее должны будут одобрить представители Министерства финансов (Минфина) США, заключил глава республики.