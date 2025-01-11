МИД назвал санкции против российской энергетики «выжженной землей» для Трампа

Российский МИД называл новые ограничительные меры, введенные США против российской энергетики, попыткой нынешней администрации Белого дома максимально затруднить двусторонние экономические связи между странами. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале российского дипломатического ведомства.
В МИД назвали санкции против энергетического сектора России «попыткой нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков» накануне завершения пребывания у власти президента Джо Байдена. В заявлении также сказано, что своими действиями нынешняя администрация США наносит ущерб своим европейским союзникам, а также собственному населению.
«Соответственно, будущему президенту (Дональду Трампу, — прим. «Лента.ру»), который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля" — в прямом и переносном смысле», — говорится в заявлении российского ведомства.
Там также указали, что враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции и будут учтены при выстраивании внешнеэкономической стратегии России, которая «была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке».
Ранее в США назвали цель санкций против подконтрольной «Газпрому» сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии». Заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма заявил, что они в первую очередь направлены против РФ.