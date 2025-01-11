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19:51, 11 января 2025Мир

МИД назвал санкции против российской энергетики «выжженной землей» для Трампа

МИД РФ: Санкции США против энергетики России оставляют Трампу выжженную землю
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российский МИД называл новые ограничительные меры, введенные США против российской энергетики, попыткой нынешней администрации Белого дома максимально затруднить двусторонние экономические связи между странами. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале российского дипломатического ведомства.

В МИД назвали санкции против энергетического сектора России «попыткой нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков» накануне завершения пребывания у власти президента Джо Байдена. В заявлении также сказано, что своими действиями нынешняя администрация США наносит ущерб своим европейским союзникам, а также собственному населению.

«Соответственно, будущему президенту (Дональду Трампу, — прим. «Лента.ру»), который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля" — в прямом и переносном смысле», — говорится в заявлении российского ведомства.

Там также указали, что враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции и будут учтены при выстраивании внешнеэкономической стратегии России, которая «была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке».

Ранее в США назвали цель санкций против подконтрольной «Газпрому» сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии». Заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма заявил, что они в первую очередь направлены против РФ.

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