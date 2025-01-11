В Монголии протестующие заблокировали центральный проспект города

В Улан-Баторе протестующие из-за смога и безработицы перекрыли проспект

В Улан-Баторе протестующие, которые обвиняют правительство Монголии в неспособности бороться со смогом и безработицей, заблокировали центральный проспект. Об этом сообщил корреспондент

ТАСС.

Демонстрация жителей началась днем в субботу, 11 января. К вечеру на площадь собрались более одной тысячи человек. По информации корреспондента, среди протестующих есть люди в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за демонстрации в Монголии отменили 15 автобусных маршрутов. Инициатором акции является партия «Альянс свободы», чьи представители заявили, что не будут говорить с правительством, которое якобы не способно решить проблемы смога, дорожных заторов, бедности, коррупции и безработицы.

В январе часть жителей Судана начали протестовать, так как они не могут получить новые банкноты, напечатанные в России. Решение местного правительства ввести в оборот новые банкноты привело к росту банковских вкладов, а армия получила ресурсы для финансирования новых расходов.