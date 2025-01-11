Российские авиакомпании обязали размещать детей рядом с сопровождающим без доплаты

Авиакомпании России обязали размещать детей рядом с сопровождающим без доплаты

Российские авиакомпании с 20 января будут обязаны размещать ребенка до 12 лет на соседнее место с сопровождающим без взимания дополнительной платы. Соответствующий документ Минтранспорта России опубликован на портале правовой информации.

Как говорится в приказе, перевозчик должен обеспечить возможность сидения рядом для ребенка младше 12 лет и его сопровождающего пассажира в одном ряду, без прохода между местами. Это должно соответствовать классу обслуживания воздушного судна и требованиям безопасности, при этом дополнительная плата не взимается.

Кроме того, авиакомпании обязуются предоставлять детям от 2 до 12 лет, которые являются российскими гражданами, скидку 50 процентов на перелеты внутри страны. Однако условия не распространяются на тарифы первого класса и бизнес-класса, а также на льготные тарифы, субсидируемые государством.

Ранее правила для выгодного бронирования перелетов раскрыли россиянам специалисты сервиса «Купибилет». Так, авиабилеты следует покупать за 2-3 месяца до даты вылета — в это время цены меньше подвержены изменениям.