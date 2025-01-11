Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:32, 11 января 2025Мир

Шольца утвердили кандидатом на пост канцлера Германии

Социал-демократическая партия Германии утвердила Шольца кандидатом в канцлеры
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: IMAGO / Christoph Hardt / Globallookpress.com

Действующего немецкого канцлера Германии Олафа Шольца утвердили кандидатом от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных парламентских выборах в феврале. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование прошло на съезде партии в Берлине. Делегаты голосовали простым поднятием руки, отказавшись от тайного голосования. Против Шольца проголосовали немногие члены партии. Сколько именно голосов набрал действующий канцлер, при этом не уточняется.

Ранее председатель СДПГ Саския Эскен заявила, что необходимо провести телефонные переговоры между Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что личная встреча глав государств нецелесообразна.

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля. Они были назначены после того, как распалась коалиция СДПГ с партией «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Переговоров не будет». В Монголии проходит масштабная акция протеста. Чего добиваются демонстранты?

      В Татарстане опровергли новости о пожаре на предприятии в Нижнекамске

      Ограничения ввели в аэропортах еще двух российских городов

      В одной стране пожаловались на шантаж и попрошайничество бегающего по Европе Зеленского

      Якутский штурмовик отреагировал на присвоение ему звания Героя России

      Еще в одном российском городе ограничили работу аэропорта

      Зеленский показал «пленного северокорейского солдата» с военным билетом из Тувы

      Тарасова ответила назвавшему русских примитивной нацией чешскому хоккеисту-чемпиону

      Жителей одного российского региона предупредили об угрозе атак беспилотников

      В Германии рассказали о ситуации с неуправляемым танкером в Балтийском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше