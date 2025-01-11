Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:49, 11 января 2025Наука и техника

Штатные винтовки позволили российским снайперам поражать цели сквозь стены зданий

Минобороны: штатные винтовки позволяют снайперам поражать цели сквозь стены
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Винтовки российских снайперов способны поражать находящиеся за стенами зданий цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Такое возможно благодаря калибру штатного вооружения. Еще одним из основных инструментов является тепловизор, он позволяет находить цели ночью и в тумане.

Снайперы эффективно работают как свободные охотники, разведчики и корректировщики, добавили в ведомстве. Они могут останавливать продвижение бронетехники и живой силы противника, заключили с Минобороны.

Ранее снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа отработали уничтожение легкобронированной техники из крупнокалиберных винтовок АСВК.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Семь человек пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ на многоэтажки в Тамбовской области

      В аэропорту российского города ввели временные ограничения на полеты

      Названы три основные схемы мошенников в 2025 году

      Штатные винтовки позволили российским снайперам поражать цели сквозь стены зданий

      В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5

      Российский губернатор оценил обстановку на горящем четвертый день из-за ВСУ предприятии

      Российский суд взыскал с Национального центра Украины миллион рублей

      Ковальчук вошел в символическую сборную клуба НХЛ XXI века

      Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила президента страны о помощи

      В российском городе годовалый ребенок попал в реанимацию после падения на него телевизора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше