Штатные винтовки позволили российским снайперам поражать цели сквозь стены зданий

Минобороны: штатные винтовки позволяют снайперам поражать цели сквозь стены

Винтовки российских снайперов способны поражать находящиеся за стенами зданий цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Такое возможно благодаря калибру штатного вооружения. Еще одним из основных инструментов является тепловизор, он позволяет находить цели ночью и в тумане.

Снайперы эффективно работают как свободные охотники, разведчики и корректировщики, добавили в ведомстве. Они могут останавливать продвижение бронетехники и живой силы противника, заключили с Минобороны.

Ранее снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа отработали уничтожение легкобронированной техники из крупнокалиберных винтовок АСВК.