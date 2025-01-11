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12:24, 11 января 2025Мир

Стало известно о планах НАТО направить военных на Украину во время перемирия

Focus: НАТО хочет направить военных на Украину во время перемирия
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эксперт по иностранным делам и безопасности Криситан Меллинг заявил, что страны НАТО планируют отправить на Украину своих военных при установлении перемирия. Его слова передает немецкое издание Focus.

Речь идет о сотнях тысяч солдат, которые будут контролировать безопасность на Восточной Украине. Однако эта тема пока не обсуждается открыто, уточнил специалист.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждение Украиной и Западом возможности установления режима прекращения огня нужно им для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины. По словам дипломата, конец конфликту может положить только реализация предложений президента России Владимира Путина.

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