Украинские пилоты дали признательные показания по делу о терроризме

Пилоты ВСУ Шиманский и Морозов дали признательные показания по делу о терроризме

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Шиманский и Александр Морозов сотрудничали со следствием и дали признательные показания по делу о терроризме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает военный суд», — заявил собеседник агентства.

Днем ранее, 10 января, Второй Западный окружной военный суд в Москве начал рассматривать в закрытом режиме уголовное дело украинских пилотов. Они обвиняются в совершении преступлений, подпадающих под действие семи статей УК РФ.

6 июня 2023 года стало известно о задержании сотрудниками ФСБ двух пилотов авиачасти Главного управления разведки (ГУР), которые признались в подготовке теракта в России с использованием «грязной бомбы». Задержанные Шиманский и Морозов рассказали на допросе, что Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов. Для этих целей был создан авиаотряд в военной разведке Минобороны Украины. Это подразделение совершило пять боевых вылетов, в результате были повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных районах России.