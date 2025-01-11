Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:14, 11 января 2025Силовые структуры

Украинские пилоты дали признательные показания по делу о терроризме

Пилоты ВСУ Шиманский и Морозов дали признательные показания по делу о терроризме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Шиманский и Александр Морозов сотрудничали со следствием и дали признательные показания по делу о терроризме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает военный суд», — заявил собеседник агентства.

Днем ранее, 10 января, Второй Западный окружной военный суд в Москве начал рассматривать в закрытом режиме уголовное дело украинских пилотов. Они обвиняются в совершении преступлений, подпадающих под действие семи статей УК РФ.

6 июня 2023 года стало известно о задержании сотрудниками ФСБ двух пилотов авиачасти Главного управления разведки (ГУР), которые признались в подготовке теракта в России с использованием «грязной бомбы». Задержанные Шиманский и Морозов рассказали на допросе, что Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов. Для этих целей был создан авиаотряд в военной разведке Минобороны Украины. Это подразделение совершило пять боевых вылетов, в результате были повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных районах России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дроны врезались в два дома в Тамбовской области

      Овечкин не забил в третий раз подряд

      Российские авиакомпании обязали размещать детей рядом с сопровождающим без доплаты

      Гидрометцентр предупредил россиян об опасных явлениях из-за аномально теплой погоды

      В России заявили о военной эскалации вокруг Калининградской области

      Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»

      Теплую зиму в России объяснили редким климатическим событием

      В США предупредили кандидата в госсекретари перед переговорами с Лавровым

      Украинские пилоты дали признательные показания по делу о терроризме

      Пушков связал слова Цукерберга с либеральной диктатурой в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше