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08:16, 11 января 2025Россия

Украинские военные ели кофе из-за отсутствия снабжения и голода

Боец Маныч: солдаты ВСУ под Курахово из-за голода питались кофе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Украинские военнослужащие ели кофе на позициях под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) из-за отсутствия снабжения и голода. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик из отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск с позывным «Маныч».

«Мы берем их в плен — у них зубы черные. Я говорю, почему у тебя зубы черные? Он говорит: "Мы кофе ели, у нас ни воды, ни еды, ничего не было"», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе операции на Кураховском направлении после артиллерийского обстрела позиций врага, по указанию командования, группа из четырех бойцов заняла сеть окопов. В результате они ликвидировали четыре ДОТа (долговременные огневые точки) и два укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате операции семь украинских военнослужащих были уничтожены, двое же попали в плен.

Ранее пленный украинский военнослужащий Николай Поцелуйко рассказал о его включении в группу пожилых и неопытных военнослужащих ВСУ. После этого мужчина был отправлен в ее составе на заведомо невыполнимое задание.

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