Умного кота выставили на продажу за 200 миллионов рублей

Умного кота из Одинцово выставили на продажу за 200 миллионов рублей

В Московской области выставили на продажу умного кота за 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Regions.ru.

Владелица, проживающая в городе Одинцово, утверждает, что ее кот является первым в мире, который научился смывать воду за собой и за хозяином. Кроме того, по утверждению хозяйки, животное очень ласковое, игривое, но при этом мяукает тихо и не будет мешать отдыху. Девушка также заявила, что владение умным котом снижает риск инфаркта и инсульта на 20 процентов.

За ценное животное она запросила 200 миллионов рублей. Помимо этого, все претенденты на покупку должны будут пройти «собеседование и тест на адекватность».

В марте 2024 года сообщалось, что жители Нижнего Тагила решили продать кота по кличке Dolce & Gabbana. За него запросили 50 миллионов рублей.

