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21:04, 11 января 2025Из жизни

Умного кота выставили на продажу за 200 миллионов рублей

Умного кота из Одинцово выставили на продажу за 200 миллионов рублей
Никита Савин
Никита Савин

В Московской области выставили на продажу умного кота за 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Regions.ru.

Владелица, проживающая в городе Одинцово, утверждает, что ее кот является первым в мире, который научился смывать воду за собой и за хозяином. Кроме того, по утверждению хозяйки, животное очень ласковое, игривое, но при этом мяукает тихо и не будет мешать отдыху. Девушка также заявила, что владение умным котом снижает риск инфаркта и инсульта на 20 процентов.

За ценное животное она запросила 200 миллионов рублей. Помимо этого, все претенденты на покупку должны будут пройти «собеседование и тест на адекватность».

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