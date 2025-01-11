Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:47, 11 января 2025Путешествия

В аэропортах трех российских городов ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС (воздушных судов, — прим. "Ленты.ру") введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — говорится в сообщении ведомства.

Воздушные гавани в трех российских городах временно не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее 8 января приостановили работу четырех российских аэропортов в Саратове, Казани, Нижнекамске и Ульяновске. За время действия ограничений самолеты не направлялись на запасные аэродромы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине пообещали награду за российского бойца. Он в одиночку отбивался от атак ВСУ

      В аэропортах трех российских городов ввели временные ограничения на полеты

      В России допустили отмену Трампом санкций

      В Госдуме заявили о необходимости нахождения Прибалтики в составе России

      Украинские военные ели кофе из-за отсутствия снабжения и голода

      Женщина получила неожиданную претензию от сводной сестры и оборвала связь с семьей

      Военкор показал неудачный маневр ВСУ в Красногоровке

      В Крыму призвали Украину не рассчитывать на прощение Западом ее долгов

      Власти Калифорнии потребовали объяснить пустое водохранилище

      ВСУ попытались контратаковать в Старице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше