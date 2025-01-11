В аэропортах трех российских городов ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС (воздушных судов, — прим. "Ленты.ру") введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — говорится в сообщении ведомства.

Воздушные гавани в трех российских городах временно не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее 8 января приостановили работу четырех российских аэропортов в Саратове, Казани, Нижнекамске и Ульяновске. За время действия ограничений самолеты не направлялись на запасные аэродромы.