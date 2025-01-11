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22:44, 11 января 2025Мир

В Дании предложили обратиться к России для защиты Гренландии от США

Депутат Хенге: Дании нужна помощь России для защиты Гренландии от США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephan Goerlich / ImageBroker / Global Look Press

Дании необходимо обратиться за помощью к России в случае, если США проявят агрессию с целью аннексии Гренландии. С таким предложением выступил депутат Социалистической народной партии Карстен Хенге на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В ситуации крайней эскалации нам нужно пойти на крайние меры и обратиться за помощью к России для решения этой проблемы. Я уверен, что наша просьба будет услышана, потому что Россия не позволит Гренландии стать частью США», — считает он.

Депутат выразил мнение, что России также будет невыгоден переход Гренландии под контроль Вашингтона. Спустя два часа Хенге удалил свой пост.

Ранее власти Гренландии заявили о готовности к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по поводу продажи острова. Как сообщил гренландский премьер-министр Мюте Эгеде, он открыт для переговоров на «темы, которые нас объединяют».

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