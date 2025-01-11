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17:27, 11 января 2025Мир

В Финляндии исключили военную интервенцию США в Гренландии при Трампе

Орпо: США при Трампе не будут применять силу, чтобы присоединить Гренландию
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не думает, что США будут применять силу, чтобы забрать Гренландию, при новоизбранном президенте США Дональде Трампе. Его слова передает РИА Новости.

Орпо сказал, что не верит в вооруженные действия в Гренландии. Кроме того, он не думает, что этот остров перейдет под контроль США в течение президентского срока Трампа.

Ранее стало известно, что команда Трампа предупредила Данию о серьезных намерениях по вопросу приобретения Гренландии. При этом отмечается, что планы политика вызывают недоумение, так как Вашингтон и Копенгаген имеют договор об обороне, включающий в себя размещение американской военной базы.

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