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23:14, 11 января 2025Мир

В Калифорнии привлекли почти 1000 заключенных к борьбе с пожарами

К тушению лесных пожаров на юге Калифорнии привлекли 939 заключенных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Почти 1000 заключенных участвуют в тушении лесных пожаров на юге Калифорнии. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR).

Как уточняет издание, речь идет о лицах, совершивших преступления небольшой тяжести. На данный момент в работе над возведением пожарозащитных линий для замедления распространения огня принимают участие 939 человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарных служб сталкиваются с серьезным трудностями при тушении пожаров. В частности, на округ Лос-Анджелес в Калифорнии обрушилось разрушительное огненное торнадо.

Сильный пожар уничтожил тысячи зданий. В настоящее время в американском штате зафиксированы в общей сложности шесть крупных пожаров.

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