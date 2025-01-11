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08:43, 11 января 2025Мир

В России допустили отмену Трампом санкций

Экономист Колташов допустил отмену Трампом антироссийских санкций
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с «Комсомольской правдой» допустил, что избранный президент США Дональд Трамп частично ослабит санкционнное давление на Россию.

По его словам, снятие ограничений позволило бы американским и российским компаниям упростить взаимодействие, не затрагивая ключевые ограничения, например, запрет на расчеты в долларах. «Ограничения на финансовые транзакции остаются наиболее болезненными для российской экономики», — подчеркнул экономист.

Как считает Колташов, Трамп может незначительные ограничения, например, разрешит поставки нефти и газа из России в США или упростит торговлю гражданским оборудованием, что в том числе выгодно американцам.

Власти США объявили о резком ужесточении антироссийских санкций в пятницу, 10 января. Под блокирующие ограничения, в частности, попали два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Аналогичные меры ввела Великобритания.

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