В России прокомментировали DDoS-атаку в Крыму

Депутат Матвейчев назвал целью DDoS-атаки в Крыму медийный эффект

Целью организаторов DDoS-атаки в Крыму было произвести медийный эффект, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал хакерское вмешательство в работу информационных систем полуострова.

«Скорее, DDoS-атаки имеют медийный эффект. Они подкармливают своих избирателей, (...) все равно до людей доходит на Украине, что они проигрывают. И вот хоть как-то показать, что у них тут тоже бывают какие-то "перемоги", они устраивают подобные пакости», — сказал депутат.

По его словам, такие вмешательства не создают серьезной угрозы для информационной системы.

В общем-то наша система безопасности довольно неплохо выдерживает все. DDoS-атака дорогостоящая и временна всегда. Ну, перегрузили они сервера, но через некоторое время они дальше заработают. Деньги потратили, а сервера работают — это не взлом системы Олег Матвейчев депутат Госдумы

«Кто совершает эти атаки, нет никакого секрета, это делают украинцы, они сами об этом постоянно говорят. У них есть даже специальные организации, собирающие патриотических хакеров. Они специально собираются именно для такого рода атак. Делают DDoS-атаки и иные разные попытки влезть в базы данных банков, министерств обороны и так далее. Противостоят им стандартными способами, учитывая, что, конечно, наши ребята, наши программисты на голову выше, чем всякие украинские и даже американские», — добавил он.

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым сообщило о массированной DDoS-атаке на крупных операторов связи в Крыму. В ведомстве добавили, что технические специалисты успешно отражают кибератаки.