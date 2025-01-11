В российском городе объявили режим ЧС после атаки беспилотников на жилые дома

В Котовске Тамбовской области объявлен режим ЧС после атаки БПЛА на жилые дома

В городе Котовск Тамбовской области объявлен режим ЧС после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на многоквартирные жилые дома. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время в границах города объявлен режим чрезвычайной ситуации, действует оперативный штаб», — сообщили агентству в пресс-службе правительства российского региона.

Ранее в сети появились кадры попадания БПЛА в жилые дома в Тамбовской области. Сообщалось, что территория вокруг них была оцеплена, на место прибыла Росгвардия и полиция.

До этого стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины врезались в два многоквартирных дома в Тамбовской области в ночь на субботу, 11 января. Врио губернатора Евгений Первышов сообщил, что от осколков стекол пострадало несколько человек. Дома получили незначительные повреждения.