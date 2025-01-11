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12:30, 11 января 2025Россия

В российском городе собака больше недели просидела в трубе без еды и воды

В Нижнем Новгороде собака больше недели просидела в трубе без еды и воды
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В российском городе собака больше недели просидела в трубе на высоте около 15 метров без еды и воды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что пес по кличке Сынок пропал в Нижнем Новгороде в начале января. Предположительно, он испугался фейерверков и спрятался в указанном укрытии, однако впоследствии не смог из него выбраться.

Животное обнаружили спустя несколько дней. При этом у прибывших на место спасателей получилось вызволить собаку из западни только с третьей попытки — для этого им потребовалось подняться наверх и залезть в трубу.

В декабре депутат Михаил Ветров призвал Минстрой запретить россиянам запуск фейерверков во дворах. По его словам, залпы пиротехники опасны для жителей и могут быть источниками стресса для пожилых людей, детей и домашних животных.

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