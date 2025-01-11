Ватикан разрешил геям становиться священниками при одном условии

Ватикан разрешил геям становиться священниками при условии соблюдения целибата

Католическая церковь будет принимать открытых геев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в священники. Соответствующие рекомендации одобрила Конференция итальянских епископов, передает Reuters.

Согласно новым правилам, сексуальные предпочтения кандидата в священники следует учитывать «как один из аспектов его личности». При этом условие соблюдения целибата остается. Это требование касается всех кандидатов в священники. По словам итальянских епископов, документ был одобрен еще в ноябре прошлого года. Инструкция вступила в силу на три года «испытательного срока».

Отмечается, что в прошлом Ватикан прямо не запрещал гомосексуалистам становиться священниками. Однако в инструкции от 2016 года говорилось, что семинарии не могут принимать мужчин, «имеющих глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности».

Ранее дикастерия Ватикана по доктрине веры разрешила католическим священникам благословлять однополые союзы, «нуждающихся в помощи представителей сексуальных меньшинств», не претендующих на легитимизацию собственного статуса, а также не состоящих в браке прихожан.

