Гидрометцентр предупредил россиян об опасных явлениях из-за аномально теплой погоды

Вильфанд: В России прогнозируются опасные явления из-за аномально теплой погоды

В ближайшее время на территории шести российских округов прогнозируются опасные и неблагоприятные явления, вызванные аномально теплой погодой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам специалиста, сильные осадки и порывы ветра до 24 метров в секунду ожидаются в Калининградской области. В Карелии прогнозируется метель, а Ленинградскую область накроют смешанные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Вильфанд добавил, что в Московской области ожидаются гололедица, дождь и мокрый снег. По его словам, в воскресенье, 12 января, в Татарстане будут сильная гололедица и осадки во всех фазах. На Чукотке 11-13 января ожидаются метель, порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду.

Кроме того, мокрый снег и усиление ветра прогнозируют для жителей Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского края и Хакасии.

Гидрометцентр предупредил, что в Крыму в выходные пройдет сильный дождь, а в понедельник будут сильные осадки в виде мокрого снега. В Краснодарском крае сложится аналогичная погода, ветер на Черноморском побережье будет достигатью 20 метров в секунду.

«Подавляющее большинство прогнозируемых опасных явлений связано с теплой погодой», — подчеркнул синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что причина аномально теплой зимы в европейской части России, а также на Урале и в части Сибири — в воздушных массах из самых южных акваторий Атлантики.