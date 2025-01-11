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15:34, 11 января 2025Бывший СССР

Включавшие в Киеве песню «Я — русский» юноши заявили о заказной кампании против них

Слушавшие в Киеве русские песни юноши заявили о заказной кампании против них
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom  

Доставленные в полицию юноши, которые гуляли по улицам Киева и слушали музыку на русском языке, завляют, что кампания против них носит заказной характер. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Молодые люди пишут в социальных сетях, что заказчики — сотрудники силовых структур, они обещают обнародовать их.

Среди задержанных, предположительно, — сын бывшего мэра города Лиман Донецкой области, сын народного депутата и крупного застройщика, сын известного украинского банкира.

Ранее стало известно, что группа молодых людей включила песню российского исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) «Я — русский» и перекрыла движение в центре Киева. Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом после того, как ролик распространился в социальных сетях.

В декабре 2023 года Министерство культуры Украины внесло российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

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