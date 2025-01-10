Полиция в Киеве начала розыск украинцев за прослушивание русских песен

В Киеве полиция ищет молодeжь, которая гуляла по улицам Киева и слушала музыку на русском языке. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.
По данным издания, группа молодых людей включила песню российского исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) «Я — русский» и перекрыла движение в центре города. Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом после того, как ролик распространился в социальных сетях.
«Разыскивают всех его участников с целью привлечения к ответственности», — отметили журналисты.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала безумной борьбу против русского языка на Украине.