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21:26, 10 января 2025Бывший СССР

Полиция в Киеве начала розыск украинцев за прослушивание русских песен

Полиция в Киеве ищет молодежь, которая слушала на улице музыку на русском языке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В Киеве полиция ищет молодeжь, которая гуляла по улицам Киева и слушала музыку на русском языке. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным издания, группа молодых людей включила песню российского исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) «Я — русский» и перекрыла движение в центре города. Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом после того, как ролик распространился в социальных сетях.

«Разыскивают всех его участников с целью привлечения к ответственности», — отметили журналисты.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала безумной борьбу против русского языка на Украине.

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