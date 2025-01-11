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14:11, 11 января 2025Путешествия

Запрет на ночные полеты из России в Израиль продлили

Росавиация продлила запрет на ночные полеты из РФ в Израиль
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на ночные полеты из России в Израиль до 11 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в отрасли.

По данным инсайдера, ограничения на полеты с 1:00 по 7:00 по московскому времени продолжат действовать еще месяц. Это связано с «сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Летать в Израиль в остальное время рекомендуется согласно руководству Международной организации гражданской авиации по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Эти рекомендации были введены 11 ноября и продлевались с тех пор дважды. Информационное агентство уточняет, что внастоящее время прямые рейсы из России в Израиль выполняют две авиакомпании — Red Wings и «Азимут».

В октябре Росавиация рекомендовала отечественным компаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Это связано с обострением политической обстановки на Ближнем Востоке.

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