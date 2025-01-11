Зеленский заявил о пленении якобы солдата из КНДР с военным билетом из Тувы

Президент Украины Владимир Зеленский показал «пленного северокорейского солдата» с военным билетом из Тувы. Фотографии пленного и документа украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Наши бойцы взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ», — заявил Зеленский.

При этом на опубликованном снимке одного из военных билетов видно, что он был выдан в Туве на имя: Аранчын Антонин Аясович. Как пишет «Царьград», мужчина родился в городе Туран, Тува, в 1998 году. Телеканал указывает, что документ можно считать прямым доказательством того, что «пленный не является бойцом КНДР».

В декабре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал якобы гибель северокорейских военнослужащих под Курском. Он заявил, что на этот вопрос должно отвечать Министерство обороны РФ.