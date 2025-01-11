РИА Новости: Жители Курахово в ДНР ждали прихода российских военных

Жители Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) ждали прихода российских военных и отказывались отправляться на Украину. Об этом местные сообщили корреспонденту РИА Новости.

«Мы очень счастливы и рады. Ждем быстрой эвакуации. (...) И не собирались уезжать на Украину. Мы ждали, я говорю, русский мир», — объяснил местный житель.

Одна из жительниц Курахово поблагодарила российских военных и бросилась в объятия бойцов.

6 января Минобороны России объявило о полном контроле над Курахово. В ходе битвы за город украинские войска лишились около 80 процентов личного состава. Потери противника составили более 12 тысяч бойцов и примерно 3 тысячи единиц военной техники и вооружения.