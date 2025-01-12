12 января в России отмечают профессиональный праздник работники прокуратуры. В мире сегодня «чествуют» марципан, а также посвящают день медитациям. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 12 января 2025 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День работника прокуратуры РФ
Праздник приурочен к годовщине учреждения поста генерал-прокурора 12 января 1722 года. Сегодня главная задача прокуратуры — следить за соблюдением законов, прав и свобод человека, а также за исполнением Конституции в России.
Праздники в мире 12 января
День посадки внутреннего дерева
Еще праздник называют Днем посадки души или Днем пробуждения. Сегодня стоит задуматься о том, какие качества в себе хочется взрастить и в каком направлении пора развиваться. Медитация, посещение храмов и других духовных мест — лучший способ отметить этот день.
Международный день марципана
Первые упоминания об этой сладости из миндальной муки и сахара нашли на территории Ирана, они датируются VI-VII веком. Однако многие европейские страны тоже претендуют на звание родины десерта: за него борются Германия, Италия, Испания, Франция и даже Эстония.
Какие еще праздники отмечают в мире 12 января
- День похищений;
- День Снежной Королевы;
- День «Работай усерднее».
Какой церковный праздник сегодня
Крещение Господне у католиков
Католическое Крещение Господне отмечается в следующее воскресенье после Богоявления (6 января). В отличие от православных, католики разделяют эти праздники: Богоявление отождествляется с рождением Христа и приходом волхвов, а на Крещение верующие вспоминают, как Христос вошел в воды Иордана.
Какие еще церковные праздники отмечают 12 января
- День памяти святителя Макария, митрополита Московского;
- День памяти мученицы Анисии Солунской;
- День памяти мученика Филетера Никомидийского.
Приметы на 12 января
По народному календарю — 12 января Анисьин день. На Руси верили, что в это время по земле свободно ходит нечисть, так что к приметам относились особенно трепетно.
- Брать подарки у незнакомцев и поднимать что-то на перекрестке — к несчастью.
- Заниматься рукоделием в этот день — к разладу в семье.
- Сетовать на погоду — значит привлечь еще более суровое ненастье.
Кто родился 12 января
Шарль Перро (1628 — 1703)
Французский поэт и писатель, в первую очередь известный как автор «Сказок матушки Гусыни». Этот сборник включает классические западные сказки в авторской обработке Перро — «Красную шапочку», «Золушку», «Кота в сапогах», «Спящую красавицу» и «Синюю бороду».
Сергей Королев (1907 — 1966)
Советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, дважды Герой Социалистического труда. Благодаря ему Советский Союз запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли и первого космонавта. Личность главного конструктора была строго засекреченной и настоящие имя и фамилию того, кто заложил основы отечественной космонавтики мир узнал только после кончины Королева.
Кто еще родился 12 января
- Рената Литвинова (58 лет) — российская актриса и режиссер;
- Зейн Малик (32 года) — британский певец, экс-солист группы One Direction;
- Харуки Мураками (76 лет) — японский писатель;
- Джек Лондон (1876 — 1916) — американский писатель и журналист.