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00:10, 12 января 2025Россия

12 января: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

12 января в России отмечают профессиональный праздник работники прокуратуры. В мире сегодня «чествуют» марципан, а также посвящают день медитациям. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 12 января 2025 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День работника прокуратуры РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Праздник приурочен к годовщине учреждения поста генерал-прокурора 12 января 1722 года. Сегодня главная задача прокуратуры — следить за соблюдением законов, прав и свобод человека, а также за исполнением Конституции в России.

Праздники в мире 12 января

День посадки внутреннего дерева

Еще праздник называют Днем посадки души или Днем пробуждения. Сегодня стоит задуматься о том, какие качества в себе хочется взрастить и в каком направлении пора развиваться. Медитация, посещение храмов и других духовных мест — лучший способ отметить этот день.

Международный день марципана

Фото: Peter Bocklandt / Shutterstock / Fotodom

Первые упоминания об этой сладости из миндальной муки и сахара нашли на территории Ирана, они датируются VI-VII веком. Однако многие европейские страны тоже претендуют на звание родины десерта: за него борются Германия, Италия, Испания, Франция и даже Эстония.

Какие еще праздники отмечают в мире 12 января

  • День похищений;
  • День Снежной Королевы;
  • День «Работай усерднее».

Какой церковный праздник сегодня

Крещение Господне у католиков

Католическое Крещение Господне отмечается в следующее воскресенье после Богоявления (6 января). В отличие от православных, католики разделяют эти праздники: Богоявление отождествляется с рождением Христа и приходом волхвов, а на Крещение верующие вспоминают, как Христос вошел в воды Иордана.

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Какие еще церковные праздники отмечают 12 января

  • День памяти святителя Макария, митрополита Московского;
  • День памяти мученицы Анисии Солунской;
  • День памяти мученика Филетера Никомидийского.

Приметы на 12 января

По народному календарю — 12 января Анисьин день. На Руси верили, что в это время по земле свободно ходит нечисть, так что к приметам относились особенно трепетно.

  • Брать подарки у незнакомцев и поднимать что-то на перекрестке — к несчастью.
  • Заниматься рукоделием в этот день — к разладу в семье.
  • Сетовать на погоду — значит привлечь еще более суровое ненастье.

Кто родился 12 января

Шарль Перро (1628 — 1703)

Изображение: public domain

Французский поэт и писатель, в первую очередь известный как автор «Сказок матушки Гусыни». Этот сборник включает классические западные сказки в авторской обработке Перро — «Красную шапочку», «Золушку», «Кота в сапогах», «Спящую красавицу» и «Синюю бороду».

Сергей Королев (1907 — 1966)

Советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, дважды Герой Социалистического труда. Благодаря ему Советский Союз запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли и первого космонавта. Личность главного конструктора была строго засекреченной и настоящие имя и фамилию того, кто заложил основы отечественной космонавтики мир узнал только после кончины Королева.

Кто еще родился 12 января

  • Рената Литвинова (58 лет) — российская актриса и режиссер;
  • Зейн Малик (32 года) — британский певец, экс-солист группы One Direction;
  • Харуки Мураками (76 лет) — японский писатель;
  • Джек Лондон (1876 — 1916) — американский писатель и журналист.

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