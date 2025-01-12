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22:12, 12 января 2025Мир

Apple выступила против отмены программы разнообразия и инклюзивности

Bloomberg: Apple выступила против отмены программы по разнообразию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Американская компания Apple выступила против отмены программы разнообразия и инклюзивности. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что с предложением об отмене программы по обеспечению разнообразия, справедливости и инклюзивности (DEI) выступили акционеры компании. В Apple это предложение назвали неоправданным вмешательством в операционную деятельность организации.

Кроме того, зарплата генерального директора Apple Тима Кука выросла на 18 процентов. По итогам 2024 года он получил 74,6 миллиона долларов, против 63,2 миллиона годом ранее.

Ранее сообщалось, что Apple не смогла исправить проблемы с будильником в iPhone. Первые сообщения о проблеме появились весной 2024 года.

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