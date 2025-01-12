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16:58, 12 января 2025Мир

Польские солдаты случайно отправили в IKEA противотанковые мины

Reuters: Польские солдаты случайно отправили в IKEA 240 противотанковых мин
Мария Винар

Фото: Tom Little / Reuters

Польские солдаты случайно отправили на склад IKEA противотанковые мины. Об этом сообщает Reuters.

Представитель окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк рассказал, что в июле 2024 года польская армия потеряла 240 противотанковых мин. По его словам, спустя девять дней их нашли в вагоне поезда у склада шведского мебельного ретейлера.

Вавжиняк заявил, что подозреваемыми стали четверо солдат. Им предъявили обвинения в халатности при исполнении служебных обязанностей. «Им грозит до пяти лет лишения свободы. Ни один из подозреваемых не признал себя виновным», — пояснил он.

В свою очередь, генеральный директор IKEA Industry Poland Малгожата Добеш-Турульска подтвердила информацию и добавила, что в этот же день полиция забрала коробку с боеприпасами. «Сотрудничество с военной полицией прошло очень гладко», — заключила она.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич признался, что Варшава и Киев создали совместные оружейные предприятия. В беседе с журналистами он рассказал, что сотрудничество включает в себя производство беспилотников ремонт танков на территории Польши.

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