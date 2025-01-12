Британцы сочли Маска виновным в негативном влиянии на политику страны

Observer: 53 % британцев заявили о негативном влиянии Маска на политику страны

Более половины британских избирателей заявили, что американский предприниматель Илон Маск негативно влияет на политику Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты Observer, передает The Guardian.

Основой для такого мнения послужила критика Маска в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы партии Reform UK Найджела Фаража. В частности, в одном из постов в соцсети X бизнесмен спросил своих подписчиков, должна ли Америка «освободить» Великобританию от «тиранического правительства».

В ходе опроса 53 процента британцев высказали мнение, что Маск оказывает негативное влияние на политику страны. В то время как только 12 процентов оценили его влияние как положительное. Кроме того, 47 процентов опрошенных заявили, что высказывания американского бизнесмена относительно ситуации с преступными бандами в Британии «бесполезны».

3 января Маск назвал Стармера «соучастником массовых изнасилований», совершаемых бандами. Кроме того, он призвал короля Великобритании Карла III распустить парламент и назначить всеобщие выборы.