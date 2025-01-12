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19:31, 12 января 2025Спорт

Бывшая первая ракетка мира заявила о необходимости уничтожить WADA

18-кратная чемпионка «Больших Шлемов» Мартина Навратилова хочет уничтожить WADA
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christinne Muschi / Reuters

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова хочет уничтожить Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом она заявила в прямом эфире Tennis Channel.

«Буду очень дипломатична и скажу, что это полный отстой. Всю систему нужно взорвать и начать заново. Сейчас WADA вызывает столько вопросов. Нам нужна система, которая будет сильно лучше, чем та, что есть», — сказала экс-первая ракетка мира.

Навратилова занимает второе место по числу недель во главе мирового рейтинга (332), уступая немке Штеффи Граф (377) из Германии. Чехословацкая спортсменка была чемпионкой турниров «Большого шлема» не только в одиночном, но и в парном разряде, также занимая первую строчку мирового рейтинга.

Ранее Навратилова сообщила об излечении от рака. «После целого дня обследований мне сказали, что у меня ничего нет! Спасибо всем врачам, медсестрам, протонным и лучевым волшебникам. Какое облегчение», — написала 68-летняя легенда мирового тенниса.

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