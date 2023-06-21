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10:50, 21 июня 2023Спорт

Легенда мирового тенниса сообщила об излечении от рака

Легенда мирового тенниса Мартина Навратилова сообщила об излечении от рака

Фото: Roma / Globallookpress.com

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова в Twitter сообщила, что излечилась от рака.

«После целого дня обследований мне сказали, что у меня ничего нет! Спасибо всем врачам, медсестрам, протонным и лучевым волшебникам. Какое облегчение», — написала 66-летняя легенда мирового тенниса.

2 января у Навратиловой диагностировали рак горла первой стадии, а также рецидив рака молочной железы. У теннисистки впервые обнаружили рак груди в 2010 году. Через шесть месяцев врачи констатировали у нее ремиссию.

Навратилова родилась в Чехословакии, однако в 1981 году приняла американское гражданство. За свою карьеру она выиграла 167 турниров в одиночном и 177 — в парном разряде. Оба эти результата являются абсолютным рекордом всех времен для мужчин и женщин. Спортсменка 18 раз становилась победительницей турниров серии «Большого шлема».

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    Алексей Гусев
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