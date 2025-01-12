Еврокомиссар по вопросам равенства прибыла на Украину

Еврокомиссар по вопросам равенства и кризисов Лябиб прибыла на Украину

Еврокомиссар по вопросам равенства, а также по подготовке и реагированию на кризисы Аджа Лябиб прибыла на Украину. Об этом она написала в X, передает ТАСС.

Политик сообщила, что находится в «центре зимы». «Евросоюз — это всепогодный друг, а не только друг на случай хорошей погоды. Мы продолжаем сильную гуманитарную помощь Украине и ее народу», — написала она. Пост дополнили фотографиями, где Лябиб выходит на перрон из старого сине-желтого вагона поезда.

Визит еврокомиссара от Бельгии носит необъявленный характер. Лябиб назначили на пост еврокомиссара 17 сентября 2024 года, а 1 декабря она приступила к исполнению своих обязанностей.

В июне Лябиб, занимавшая пост главы МИД Бельгии, сообщила, что страны Европейского союза (ЕС) достигли окончательной договоренности по использованию доходов от замороженных российских активов.

В том же месяце политик заявила, что Венгрию необходимо лишить права голоса в ЕС из-за разногласий с Будапештом, особенно в контексте скорого начала председательства страны в сообществе.