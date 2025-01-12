Советник Трампа Уолтц: возраст мобилизации на Украине нужно снизить до 18 лет

Команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает, что возраст мобилизации на Украине нужно снизить до 18 лет. Об этом заявил советник политика по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире ABC News.

По его словам, Киев испытывает проблемы с живой силой, в то время как будущая администрация американского президента надеется на стабилизацию ситуации в зоне боевых действий, чтобы ее представители могли «вступить в те или иные договоренности». «Призывной возраст там сейчас составляет 26, а не 18 лет. Мне кажется, что не многие это понимают», — сказал Уолтц.

Ранее, в апреле 2024 года, минимальный возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины снизили с 27 до 25 лет. Верхняя планка осталась на уровне 60 лет. В декабре советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что в начале 2025 года Киев снова понизит мобилизационный возраст из-за давления США.

В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что изменение этой планки не поможет Киеву получить преимущество в зоне боевых действий. Он назвал происходящее «тотальной мобилизацией» и подчеркнул, что дальше Киеву останется призывать только женщин.