МИД России пообещал не оставить без реакции санкции США

МИД: Враждебные действия США не останутся без реакции России

Враждебные действия США не останутся без реакции. Это пообещал МИД России в связи с очередными санкциями Вашингтона, соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Американская политика будет учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии Москвы. В частности, Россия продолжит реализацию крупных проектов по добыче нефти и газа, а также импортозамещению, оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах.

«При этом Россия была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном рынке, несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе», — резюмировали дипломаты.

10 января власти США объявили о резком ужесточении антироссийских санкций. Под блокирующие ограничения, в частности, попали два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Также рестрикции исключат участие российских структур в управлении сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije (NIS), которую контролируют структуры «Газпрома». Главными трудностями считаются возможные перебои с поставками нефти, проблемы в работе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

