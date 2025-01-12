Палестинец потерял 17 членов семьи при обстреле Газы

RT: Палестинец потерял 17 членов семьи и брата-близнеца при обстреле Газы

Палестинец Махмуд Суккара рассказал корреспонденту RT Мухаммаду Нассеру о трагедии, произошедшей с его семьей при обстреле Газы со стороны израильской армии. Интервью опубликовано в Telegram-канале издания.

В беседе с журналистом 22-летний Суккара заявил, что в результате атаки он потерял 17 членов семьи, в том числе брата-близнеца. Трагедия произошла в жилом квартале района Шейх Радван. Самого мужчины на тот момент не было дома.

«Я рванул в больницу. Там я нашел своих родных — они лежали рядом друг с другом. 17 членов моей семьи — братья, кузены, пожилые родственники, племянник и его мать», — рассказал он.

В результате атаки Суккара потерял брата-близнеца, которому поклялся провести их свадьбы вместе в один день. В настоящий момент мужчина проживает в лагере для беженцев в районе Эз-Завейда и ждет похороны семьи.

Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп захотел урегулировать конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС до инаугурации. На встрече между конфликтующими сторонами, на которой присутствовал специальный представитель политика по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, наблюдалось сближение позиций.