Подполье сообщило об ударе по украинскому городу Хорол

Подпольщик Лебедев: В районе ремонтного завода ВСУ в Хороле нанесен удар

Вооруженные силы России атаковали город Хорол в Полтавской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.

По его сведениям, удар был нанесен в районе завода, где ремонтируется техника украинских войск. На данном предприятии также производят БПЛА, рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что прилет по заводу произошел в 01.15.

До этого Лебедев сообщал о возможном ударе по центру пополнения украинской армии в Полтавской области. В тот же день российские военные ракетами ударили по военному аэродрому в городе Александрии Кировоградской области.

