Кедми: На Украине хотят провести выборы из-за требования Путина о легитимности

На Украине хотят провести выборы из-за требования президента России Владимира Путина о переговорах с легитимными властями страны. Эту необычную причину в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо» назвал политолог Яков Кедми.

«Сам факт говорит о том что начинают дискуссировать оперативно о выборах на Украине. Вероятно, в свете жесткого заявления президента России, что Москва готова вести переговоры с легитимной законной властью», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что действующий украинский президент Владимир Зеленский не обладает легитимностью, а его нахождение на посту главы государства незаконно. По словам Кедми, решение о том, кто будет управлять Украиной, стоит за США, которые постепенно начинают искать альтернативу «не лучшей фигуре» Зеленского.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен баллотироваться на пост президента второй раз. «С уровнем доверия 52 процента у него остаются шансы одержать победу на президентских выборах», — отметил источник в окружении главы государства.