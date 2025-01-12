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15:24, 12 января 2025Бывший СССР

Полиция пришла к катавшимся по Киеву под песню Shaman «Я русский» украинцам

Полиция пришла с обыском к украинцам, слушавшим в Киеве русские песни
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Полиция пришла с обыском к молодым украинцам, которые катались по Киеву и пели песню российского исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) «Я — русский». Об этом сообщает издание «Политика страны».

По словам полицейских, в результате обысков удалось найти оружие и боеприпасы.

Обыск проводили в рамках уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, а не о прослушивании российской музыки в общественных местах.

Ранее стало известно, что группа молодых людей включила песню и перекрыла движение в центре Киева. Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом после того, как ролик распространился в социальных сетях. Впоследствии юноши заявили о якобы развернутой против них кампании.

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