Полиция пришла к катавшимся по Киеву под песню Shaman «Я русский» украинцам

Полиция пришла с обыском к молодым украинцам, которые катались по Киеву и пели песню российского исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) «Я — русский». Об этом сообщает издание «Политика страны».
По словам полицейских, в результате обысков удалось найти оружие и боеприпасы.
Обыск проводили в рамках уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, а не о прослушивании российской музыки в общественных местах.
Ранее стало известно, что группа молодых людей включила песню и перекрыла движение в центре Киева. Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом после того, как ролик распространился в социальных сетях. Впоследствии юноши заявили о якобы развернутой против них кампании.