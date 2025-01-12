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16:12, 12 января 2025Наука и техника

Полковник назвал особенности впервые уничтоженного в зоне СВО турецкого бронеавтомобиля

Полковник Матвийчук: Уничтоженный на СВО бронеавтомобиль Cobra хорошо горит
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Впервые уничтоженный в зоне специальной военной операции (СВО) турецкий бронеавтомобиль Otokar Cobra II хорошо горит при поражении, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности этой техники.

«Cobra II — это серийный бронеавтомобиль, который поставляется на вооружение турецкой армии, и он идет на продажу тем, кто его покупает. У него четыре пары колес, противопульное бронирование, перевозит до десяти человек, противоминная защита за счет V-образного днища. (...) Он участвовал в боевых действиях в Сирии, его прототип Cobra участвовал в боевых действиях против Южной Осетии, Украина покупает его у Турции. Горит за милую душу, все наши бронебойные силы подбивают», — объяснил он.

По словам специалиста, точных сведений о количестве этих бронеавтомобилей в наличии у Украины нет. Он полагает, что число не превышает нескольких десятков.

12 января Министерство обороны России впервые рассказало об уничтожении Otokar Cobra II турецкого производства в зоне украинского военного конфликта.

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