Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 12 января 2025Мир

Количество пострадавших при столкновении трамваев во Франции увеличилось

При лобовом столкновении трамваев в Страсбурге пострадали 50 человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Markus Mainka / http://imagebroker.com / Global Look Press

В результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге пострадало около 50 человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал BFMTV.

Уточняется, что пострадавшие находятся «в относительно тяжелом состоянии», 15 человек были госпитализированы. Оба водителя трамваев не пострадали.

Авария произошла на остановке центрального вокзала. На месте работают 130 пожарных и службы гражданской безопасности. Министр транспорта Франции Филипп Табаро отметил, что проводится расследование для выяснения обстоятельств аварии.

Ранее в Перми столкнулись два трамвая. В результате происшествия пострадал 21 человек, в том числе двое детей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Дании предложили обратиться к России для защиты Гренландии от США

      Солдат ВСУ изнасиловал мобилизовавшего его полицейского

      Джорджеску предрек использование крупнейшей базы НАТО в Европе против России

      В Норвегии решили строить бомбоубежища во всех больших зданиях

      Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор покинул пост

      В Британии рассказали об угрозе трем городам Украины

      Сербия заявила о неясности позиции США по вопросу изменения доли России в NIS

      В Германии заявили об угрозе распада НАТО из-за Трампа

      Путин высказался об интеграции новых регионов в Россию

      Путин назвал главную цель государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше