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02:55, 12 января 2025Экономика

Россиянам раскрыли новый легальный способ заработка

Директор ассоциации майнеров Безделов: Россияне могут зарабатывать на майнинге
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Принятый летом 2024 года закон о легализации майнинга в России дает россиянам новую возможность легального заработка. Данный способ в интервью агентству «Прайм» раскрыл директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.

Согласно закону, с 1 ноября прошлого года заниматься майнингом криптовалюты могут юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) после регистрации в реестре майнеров. При этом физическим лицам нет необходимости регистрироваться в нем, если они не превышают месячную норму использования электроэнергии — 6000 киловатт в час.

«В случае превышения этой нормы гражданин должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать заявление на включение в реестр», — рассказал Безделов. Он подчеркнул, что раньше майнинг находился в «серой» зоне, однако с той поры доверие к криптовалюте выросло, а желающих вложиться в нее стало намного больше.

Ранее в десяти регионах России полностью запретили майнинг криптовалют. Запрет касается шести республик Северного Кавказа, а также четырех новых регионов России.

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