Россиянам раскрыли новый легальный способ заработка

Директор ассоциации майнеров Безделов: Россияне могут зарабатывать на майнинге

Принятый летом 2024 года закон о легализации майнинга в России дает россиянам новую возможность легального заработка. Данный способ в интервью агентству «Прайм» раскрыл директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.

Согласно закону, с 1 ноября прошлого года заниматься майнингом криптовалюты могут юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) после регистрации в реестре майнеров. При этом физическим лицам нет необходимости регистрироваться в нем, если они не превышают месячную норму использования электроэнергии — 6000 киловатт в час.

«В случае превышения этой нормы гражданин должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать заявление на включение в реестр», — рассказал Безделов. Он подчеркнул, что раньше майнинг находился в «серой» зоне, однако с той поры доверие к криптовалюте выросло, а желающих вложиться в нее стало намного больше.

Ранее в десяти регионах России полностью запретили майнинг криптовалют. Запрет касается шести республик Северного Кавказа, а также четырех новых регионов России.