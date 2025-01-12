Россиянка описала «город грехов» в США фразой «девушки только грудями сверкали»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Лас-Вегасе в США и рассказала о полуобнаженных девушках легкого поведения, которых она встретила на улицах знаменитого «города грехов». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что ей стало их жалко. «Мы смотрели на них в куртках, а они только грудями сверкали. На вид — заколенные, с сочные формами, мексиканки, наверное. В первую очередь видно груди, потом длинные ресницы, а уже потом зад, который еле-еле прикрывали синтетические трусы», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Путешественница также отметила, что Лас-Вегас будто создан для того, чтобы «вытащить из людей все деньги». По ее словам, на каждом шагу в этом городе встречается соблазн, а реальность «спрятана за яркими вывесками». Один раз в жизни увидеть это место стоит, но ехать туда второй раз — нет, заключила Ершова.

«Мы уехали из этого театра с пустыми руками, отчаянием, но, к счастью, не с пустым кошельком», — добавила она.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что жительницы США вызывают у нее восхищение. Она заметила, что американки умеют поддержать любую беседу с улыбкой, даже если они не в духе, и выглядят так, «будто их жизнь — одно большое шоу, где они — главные звезды».