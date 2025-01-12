Российский спортсмен потратил все призовые для получения нейтрального статуса

Российский ски-альпинист Филиппов потратил все призовые на нейтральный статус

Чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов потратил все призовые для получения нейтрального статуса. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Это мои личные деньги, потратил почти все призовые, все, что было. Перевод сделал через друга, у которого есть счет в казахстанском банке. Все нормально дошло», — сказал Филиппов. Ски-альпинист также отметил, что готов был отдать все что угодно, чтобы попасть на Олимпиаду и выиграть ее.

Нейтральный статус позволит Филиппову принять участие в отборочном турнире к Играм 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Там ски-альпинизм дебютирует в программе Олимпиад. Этот вид спорт включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предсказала скорое возвращение российских спортсменов на международные турниры. По мнению Тарасовой, настало время снимать все ограничения. «Думаю, даже в этом году все ограничения и запреты на наше участие в международных турнирах должны быть сняты», — заявила она.