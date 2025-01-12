Швейцария ужесточила доступ к защите для беженцев с Украины

SonntagsZeitung: Швейцария ужесточила доступ к защите для украинских беженцев

Швейцарские власти ужесточили доступ к защите для украинских беженцев. Об этом пишет газета SonntagsZeitung.

По данным издания, если в 2022 году одобрение на получение защитного статуса S получали 99 процентов запросов от беженцев с Украины, то в 2023-м этот показатель упал до 95 процентов. В 2024 году одобрение получили только 87 процентов заявок.

Теперь вместо изначальных 15-20 дней на процедуру уходит 80 суток. Среди новых требований — претендентам на защитный статус необходимо предоставить доказательства того, что в других странах им не удалось его получить.

В июне 2024 года экс-министр экономики Молдавии Октавиан Калмык заявил, что приток украинских беженцев помог росту экономики страны.